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Рэпер Рем Дигга из Гуково записал новогоднюю песню

Рэпер Рем Дигга из Гуково записал новогоднюю песню
Рэпер Рем Дигга из Гуково записал новогоднюю песню вместе с краснодарским исполнителем NyBracho. Трек «Снега не будет» выложили в соцсеть 30 декабря.

В новой композиции исполнители поют о том, что в Новый год им неинтересен праздник. Музыканты просто желают быть рядом со своими возлюбленными.

«Наряжена тобой стоит краса в гирляндах, только хитрец, смотрю не на нее я сам, - поет Рем Дигга. - Ни елки праздничной, ни снега мне ведь не надо, ведь хочу, чтоб этот праздник нас с тобою связал».

Пользователям социальной сети пришлась по вкусу новая песня музыкантов. Посту с композицией «Снега не будет» поставили «лайк» около 5 тысяч человек.

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