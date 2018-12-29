Рэпер Рем Дигга из Гуково записал новогоднюю песню



Рэпер Рем Дигга из Гуково записал новогоднюю песню вместе с краснодарским исполнителем NyBracho. Трек «Снега не будет» выложили в соцсеть 30 декабря.



В новой композиции исполнители поют о том, что в Новый год им неинтересен праздник. Музыканты просто желают быть рядом со своими возлюбленными.



«Наряжена тобой стоит краса в гирляндах, только хитрец, смотрю не на нее я сам, - поет Рем Дигга. - Ни елки праздничной, ни снега мне ведь не надо, ведь хочу, чтоб этот праздник нас с тобою связал».



Пользователям социальной сети пришлась по вкусу новая песня музыкантов. Посту с композицией «Снега не будет» поставили «лайк» около 5 тысяч человек.