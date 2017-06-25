Рэпер L’One, пенная вечеринка и другие сюрпризы выпускного бала-2017 в Ростове





В Ростове прошёл общегородской выпускной бал. Эту ночь ростовские выпускники наверняка запомнят на всю жизнь.



Сюрприз ждал юных ростовчан в самом начале праздника. В качестве ведущих торжества на сцене появились Тимур Родригез и Ирина Полякова. Фееричным было начало концерта. Перед зрителями зажглись настоящие факелы и фейерверки, мимо шествовали артисты в исторических костюмах. Начало праздника ознаменовали вспыхнувшие цифры – 2017.







Будущих студентов, специалистов и профессионалов, надежду города и страны поздравил глава администрации Ростова Виталий Кушнарёв.

- Вы успешно прошли один из важнейших этапов в вашей жизни – обучение в школе! Теперь вам предстоит принимать взрослые и ответственные решения, одно из них - выбор профессии. Я желаю вам найти любимое дело и добиться в нём успеха, – обратился к ребятам Виталий Кушнарев. – Вас ждут крупнейшие вузы России с историей и традициями. Сегодня на авансцене - созидательные профессии. Городу нужны строители и архитекторы, дорожники и проектировщики. Стремительно меняются и совершенствуются IT-технологии, внедряясь во все сферы нашей жизни, поэтому специалисты информационных технологий продолжают быть востребованными.







Виталий Кушнарев также отметил:

- Ростов может по праву гордиться выпускниками 2017 года. 652 школьника награждены медалью «За особые успехи в обучении». Из них 200 – медалью «За особые успехи выпускнику Дона», которая дается за особые достижения в учёбе, школьной жизни, спорте.



Успехи ростовских учащихся не только личная, но и общая заслуга учителей и родителей. Глава администрации наградил благодарственными письмами родителей, которые внесли весомый вклад во взаимодействие между родительской общественностью и школами, проявили большую личную инициативу в школьной жизни.

– Абсолютно уверен, что воспитание ребёнка – это самый главный в мире труд. Наш родительский долг – мотивировать детей к учебе и достижениям, не забывая воспитывать в них доброту, отзывчивость и любовь к родной земле. Убеждён, имея перед глазами такой пример, ваши дети будут столь же неравнодушными и активными ростовчанами. Именно эти качества помогут всем нам построить новый Ростов – город комфортный для жизни, в котором традиции органично сочетаются с современностью, – подчеркнул Виталий Кушнарев.







С каждой минутой торжество набирало обороты. Гости выпускного бала то и дело восхищенно вскрикивали. Выступление джамперов, акробатов, хореографические номера с участием десятков артистов, дуэт ходулистов и многое другое - всё происходящее демонстрировалось на двух больших экранах. Ведущие не раз повторяли эпитеты, характеризующие проходящую ночь: волшебная, сказочная, незабываемая.



Под музыку скрипичного трио «Голд» перед выпускниками прошли по Дону крейсерные яхты, последняя шла под алыми парусами. Невероятно захватывающим было выступление мастеров флайборда. Молодые люди в светящихся жилетах взмывали в воздух на фоне ночного неба, затем опускались под воду и снова устремлялись ввысь.







Завершилось необычное водное шоу праздничным фейерверком, после которого началось то, что большинство ребят так долго ждали, – с часовым концертом выступил рэпер L’One. Праздник продолжился дискотекой с диджеем.



Начиная с 23 часов и до 5 утра на всём протяжении набережной для выпускников и их родителей работали интерактивные площадки. Ребята пели в караоке, танцевали в пене, участвовали в конкурсах.







В интерактивной зоне «Подиум» среди выпускников-2017 состоялся показ мод, который транслировался на огромном плазменном экране. По итогам были выбраны король и королева бала.



Родителям тоже не приходилось скучать. Специально для них работала «Дискотека 90-х».



На берегу Дона выпускники встретили рассвет. Вместе с ним пришла новая жизнь, полная открытий, незабываемых моментов, непростых решений, полная надежд и сбывшихся желаний.



