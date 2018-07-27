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Ремонт здания службы по ветеринарному надзору в Ростове обойдется в 11 миллионов рублей

Ремонт здания службы по ветеринарному надзору в Ростове обойдется в 11 миллионов рублей
На сайте госзакупок появился заказ на ремонт здания службы по ветеринарному надзору по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия. Стоимость ремонта оценили в 11,1 миллионов рублей. Работы пройдут в 2018 и 2019 годах.

По техническому заданию, ремонту подлежит все здание и снаружи, и внутри. Снаружи подрядчик должен снять старую краску с фасада здания, отштукатурить и покрасить заново. К тому же здание нужно украсить гранитными плитками. Старую кровлю из черепицы тоже нужно заменить.

Внутри здания, помимо косметического ремонта, нужно полностью заменить канализационную систему. В том числе замена унитазов и установка биде. Также в здании нужно установить 18 кондиционеров и сплит-систем.

Техническое задание состоит из более чем 500 пунктов, на которые из федерального бюджета выделено 11 миллионов 95 тысяч рублей. Название исполняющей компании станет известно в августе.

Напомним, ремонтные работы пройдут в 2018 и 2019 годах 40 и 15 дней, соответственно.

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