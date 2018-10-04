Реку Кумшак просит озеленить житель Ростовской области



Житель Донского края просит власти обратить внимание на обмелевшую реку Кумшак. Соответствующую петицию Кирилл Белоглазов разместил на популярном сайте инициатив.



По мнению автора петиции, в ХХ веке из-за частого вспахивания прилегающей к реке территории она обмелела. К тому же возле нее не было достаточно зеленых насаждений. В свою очередь Кирилл предложил план действий по восстановлению бассейна реки.



- Нужно засадить территорию деревьями, чтобы они создавали тень, - поделился Кирилл. - Тень будет защищать землю от иссушения, а значит, после осадков влага будет накапливаться, и уровень грунтовых вод будет достаточно высоким.



Кроме того, автор петиции просит освободить земли прилегающей территории от сельскохозяйственного использования и дать им статус водоохраной зоны.