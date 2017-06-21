Ректор ЮФУ Марина Боровская заработала за 2016 год 5,5 млн рублей





Ректор ЮФУ Марина Боровская заработала за 2016 год 5,5 млн рублей. Доход руководителя одного из ведущих вузов Юга России составил 5 млн 497 тысяч рублей.



Согласно декларации в собственности Боровской - две квартиры площадью 118 и 106 квадратных метров, а также доля в доме общей площадью 272 квадратных метра.



Отметим, что с 19 июня Марина Боровская исполняет обязанности ректора, у неё завершился срок контракта. Останется ли госпожа Боровская на своём месте, пока не ясно. За время её руководства крупнейший вуз области не раз сотрясали скандалы. В частности, в январе 2016 года сотни преподавателей собирались выйти на митинг из-за массовых увольнений. В списках претендентов на увольнение было более 500 фамилий. Поддержать своих педагогов готовы были студенты.



Ещё один скандал разыгрался, когда руководство вуза приняло решение заселять в новые общежития ЮФУ на Зорге только первокурсников. Также не все остались довольны переездом Института философии и социально-политических наук ЮФУ с проспекта Нагибина в переулок Днепровский.



Затянувшийся ремонт зональной библиотеки ЮФУ тоже не добавил очков ректору. Ремонт в старинном особняке, построенном в 1914 году по заказу Николая Парамонова, где располагалась библиотека, начался в 2009 году и до сих пор не завершился.



Добавим, что доход Марины Боровской растет с каждым годом. В 2012 году она заработала 1,4 млн рублей, в 2013-м - уже 4 млн рублей, а в 2014-м её доход составил 5,1 млн рублей.