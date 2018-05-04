Ректор ДГТУ заработал около 4 млн рублей за 2017 год



Ректор ДГТУ заработал около 4 млн рублей за 2017 год. Согласно опубликованной декларации Бесарион Месхи стал зарабатывать скромнее.



Так, документ гласит, что глава технического вуза в прошлом году получил 4 миллиона 95 тысяч рублей. Также в его собственности находятся два земельных участка общей площадью 3 тысячи квадратных метров.



Имущество супруги выглядит солиднее: четыре участка общей площадью 9 тысяч квадратов, два жилых дома – 188 и 613 квадратов, а также квартира и легковой автомобиль «Мерседес Бенц GL-500». Доход супруги Месхи не намного скромнее, чем у мужа, – 3 150 тысяч рублей.



Интересно также и то, что сын Месхи также не остался без доходов. За прошлый год он заработал почти 100 тысяч рублей.