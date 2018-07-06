Авторизация

Регистрация


  • USD 62.44
  • EUR 73.35
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Рекордная за 10 лет жара ожидается в Ростове-на-Дону

Рекордная за 10 лет жара ожидается в Ростове-на-Дону
Аномальный зной в Ростове-на-Дону может побить рекорд за десять лет. Синоптики прогнозируют повышение температуры до 41 градуса в ближайшие два дня.

По данным ростовского Гидрометцетра, 11 и 12 июля в южной половине Ростовской области воздух может нагреться до +40...+41 градуса. В последний раз такие показатели были зафиксированы в августе 2010 года. Тогда температура поднялась до +40,1 градуса по Цельсию.

Спасатели советуют жителям не находиться долго на улице, надевать головной убор и пить больше жидкости. В жару противопоказано употреблять спиртное.

Если солнечный удар все же случился, нужно приложить к голове мокрую ткань, выпить воды и некоторое время находиться в состоянии покоя.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.