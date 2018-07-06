Рекордная за 10 лет жара ожидается в Ростове-на-Дону



Аномальный зной в Ростове-на-Дону может побить рекорд за десять лет. Синоптики прогнозируют повышение температуры до 41 градуса в ближайшие два дня.



По данным ростовского Гидрометцетра, 11 и 12 июля в южной половине Ростовской области воздух может нагреться до +40...+41 градуса. В последний раз такие показатели были зафиксированы в августе 2010 года. Тогда температура поднялась до +40,1 градуса по Цельсию.



Спасатели советуют жителям не находиться долго на улице, надевать головной убор и пить больше жидкости. В жару противопоказано употреблять спиртное.



Если солнечный удар все же случился, нужно приложить к голове мокрую ткань, выпить воды и некоторое время находиться в состоянии покоя.