Реконструкцию улицы Станиславского на участке от Семашко до Будённовского завершат к 2019 году





Реконструкция улицы Станиславского окончательно завершится только к 2019 году. К новому году подрядчик обещает завершить работы на участке от переулка Семашко до проспекта Будённовского, который не входил в план работ. Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности рассказал заместитель директора МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» («ДИСОТИ») Дмитрий Васильев.

- Это отдельный этап, в ходе которого будут заменены трамвайные пути, а также поворотное кольцо, - пояснил Дмитрий Васильев. – Работу здесь мы начинаем и планируем завершить к следующему году.



Представитель ведомства также рассказал о ситуации с пластиковыми люками, которые разрушились практически сразу после установки.

- Эти люки для пешеходной, а не для проезжей части улицы, и их пластмассовые крышки не рассчитаны на вес автомобилей, которые на них наезжают, - добавил Васильев. – Теперь подрядчик меняет их на усиленные крышки толщиной до 10 сантиметров за свой счёт.



Напомним, что на реконструкцию улицы потратили 1,3 млрд рублей. Казалось бы, за эти деньги крышки люков должны быть золотыми, а не пластиковыми. При этом 18 млн рублей выделили на услуги компании, которая должна была контролировать ход работ. Однако сроки были сорваны, после завершения ремонта выявлена масса недочётов. Куда же смотрела контролирующая фирма, получившая за свою работу немалые деньги. Ещё 84 млн рублей выделено на дополнительные работы.



Трамвайное движение, как сообщалось ранее, будет возобновлено с июля.

- Сейчас идёт обкатка вновь уложенного трамвайного полотна, и трамвай пойдёт 1 июля, - заверил Дмитрий Васильев.

