Региональное Минимущество через суд пытается взыскать с ФК «Ростов» более полумиллиона рублей за аренду земли



Министерство имущественных и земельных отношений Ростовской области обратилось в суд с иском к футбольному клубу «Ростов». Региональное министерство собирается взыскать с клуба задолженность по арендной плате.



Согласно документам, размещенным на сайте Арбитражного суда, ФК «Ростов» задолжал за аренду земельного участка за период с 1 апреля по 30 сентября. Минимущество требует взыскать плату в размере 389 358,18 рублей и 136 925 рублей пени.



Напомним, в августе Арбитражный суд взыскал с ФК «Ростов» по иску Минимуществу долг в размере 8,5 млн рублей за аренду спортивного комплекса на улице 1-й Конной Армии, 6Г.