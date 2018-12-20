Редкий древний подвал обнаружили археологи в Азове



В Азове археологи нашли редкий трёхсотлетний подвал. Необычное открытие специалисты сделали 21 декабря.



Они исследуют раскопки на улице Ленина. В районе дома № 5а учёные наткнулись на подвал XVIII века. Такие находки можно часто обнаружить в Азове. Но эта – очень редкая. Особенность помещения в том, что в нём до наших дней сохранились деревянные конструкции.



- По каким-то причинам деревянную обшивку подвала не разобрали. Очевидно, для того, чтобы нам сегодня было легче понять, как это помещение выглядело в целом, - рассказал с улыбкой завотделом археологии Андрей Масловский.