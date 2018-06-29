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Разработчику легендарного пистолета ТТ установят памятник на родине - в Ростовской области

Разработчику легендарного пистолета ТТ установят памятник на родине - в Ростовской области
В Ростовской области появится памятник советскому конструктору, разработчику легендарного пистолета ТТ Фёдору Токареву.

Бюст появится в родной станице конструктора - Мечётинской. До сих пор на родине конструктора его память была увековечена только в названии одной из улиц.

В настоящее время администрация Мечетинского сельского поселения объявила конкурс на поиск подрядчика, который изготовит и установит скульптуру. На эти цели выделяется 510 тысяч рублей.

Согласно техническому заданию победитель должен отлить бюст конструктора высотой 120 сантиметров и сделать для него постамент. Вес конструкции должен быть до 500 килограммов. Памятник будет выполнен в бронзе или натуральном граните или в мраморе бронзового или другого светлого оттенка.

Фёдор Васильевич Токарев - советский конструктор стрелкового оружия, уроженец станицы Мечётинской Черкасского округа области Войска Донского, ныне - Зерноградский район Ростовской области. Ему принадлежат разработки легендарных пистолета ТТ и винтовки СВТ-38/40.

С 1921 года Токарев работал на Тульском оружейном заводе. Там в 1924 году на основе конструкции станкового пулемёта Максима он разработал ручной пулемёт Максима-Токарева, который в 1925-м был принят на вооружение Красной армии. Через два года Токарев создал новый вариант пулемёта Максима для применения в авиации, заменивший пулемёт Виккерса. Ещё через год он разработал первый отечественный пистолет-пулемёт под револьверный патрон — пистолет-пулемёт Токарева образца 1927 года.

Добавим, что в честь Фёдора Токарева названы улицы в Санкт-Петербурге и Владимире, но памятник знаменитому конструктору до сих пор не установили, за исключением того, что есть на его могиле в Туле.

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