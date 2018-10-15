Расстрелянного ростовского священника причислили к новомученикам



Ростовского священника Константина Верецкого включили в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Такое решение принял Священный Синод на заседании, прошедшем 15 октября в Минском епархиальном управлении.



Совещание проходило под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Имя святого донской земли будет сообщено предстоятелям братских поместных православных церквей для включения в Святцы, - рассказали в Донской митрополии.



Напомним, иерей Константин Верецкий стал первым ростовчанином, канонизированным в масштабах всей Русской православной церкви. Он служил во Всехсвятском храме Ростова с 1913-го по 1918 год. 23 (10 - по старому стилю) февраля 1918 года священника расстреляли большевики.



На заседании Архиерейского совета Донской митрополии определят дату торжественного прославления святого.