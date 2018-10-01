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Расписание электрички Ростов-Таганрог-2 изменится на день

Расписание электрички Ростов-Таганрог-2 изменится на день

Пригородный поезд Ростов-Таганрог-2 на день изменит расписание. В связи с фестивалем
«Оборона Таганрога 1855 года» для удобства пассажиров 6 октября электричка будет отправляться из Ростов на 40 минут раньше.

Вместо 8:32 поезд отойдёт от станции в 7:52.
- Электричка проследует со всеми остановками с опережением существующего графика на 40 минут и прибудет на станцию Таганрог-2 в 9:51 вместо 10.31, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

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