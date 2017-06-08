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Ради экстремального селфи подросток забрался на башенный кран в Ростове

Ради экстремального селфи подросток забрался на башенный кран в Ростове
Ради экстремального селфи подросток забрался на башенный кран в Ростове. Юношу, сидящего на спецтехнике, запечатлели вечером 9 июня на территории ЖК «Европейский».

По словам очевидцев, группа парней забралась на крышу строящегося дома. Молодые люди исполняли трюки и делали селфи. Особо смелый подросток забрался на башенный кран ради необычного снимка. Школьников спугнул рабочий. Смельчак, который сидел на спецтехнике, подождал, пока мужчина уйдет, и быстро покинул площадку.

Между тем, подростки готовы пойти на все ради заветных «лайков». Мальчики и девочки забираются на столбы, вагоны поездов и крыши, чтобы сделать необычный снимок и получить одобрение публики.

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