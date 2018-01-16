Работу общественного транспорта продлят в Ростове на Крещение





В Ростове в Крещенскую ночь, с 18 на 19 января, продлят время работы общественного транспорта. Автобусы будут курсировать по городу до трёх часов ночи, сообщает городской департамент транспорта.



Дольше обычного будут работать шесть маршрутов. Это автобусы № 34 (Центральный рынок – ГПЗ-10) и № 35А (Центральный рынок – ЖК «Платовский»). А также маршрутные такси № 4-МТ (Центральный рынок (ул. Темерницкая) – ГПЗ-10), № 8-МТ (ГПЗ-10 – Центральный рынок (ул. Темерницкая)), № 90-МТ (Главный автовокзал – ЖК «Платовский») и № 92-МТ (Главный ж/д вокзал – Стройгородок).



На каждом из этих маршрутов будет работать по одной единице транспорта.