Работник салона связи оформлял кредиты на ростовчан





В Октябрьском районе донской столицы сотрудник салона связи «повесил» кредиты на четверых горожан. 30-летний мошенник оформлял рассрочку по документам посетителей торговой точки.

- Таким образом он приобрел 4 смартфона на общую сумму более 80 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Затем мошенник продавал гаджеты.



Полицейские задержали злоумышленника. В настоящее время в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».