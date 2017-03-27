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Работник салона связи оформлял кредиты на ростовчан

Работник салона связи оформлял кредиты на ростовчан

В Октябрьском районе донской столицы сотрудник салона связи «повесил» кредиты на четверых горожан. 30-летний мошенник оформлял рассрочку по документам посетителей торговой точки.
- Таким образом он приобрел 4 смартфона на общую сумму более 80 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Затем мошенник продавал гаджеты.

Полицейские задержали злоумышленника. В настоящее время в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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