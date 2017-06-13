Работник ростовского аэропорта задал вопрос президенту во время «Прямой линии»





Сотрудник ростовского аэропорта Александр Серов задал вопрос президенту Владимиру Путину во время «Прямой линии».

Прежде чем озвучить вопрос, ростовчанин пригласил главу государства на открытие аэропортового комплекса Платов.

- Я, мои коллеги, друзья и большое количество пассажиров не имеют возможности осуществлять прямой перелет между городами России. Маршрутная сеть построена таким образом, что основная масса полётов осуществляется через московский аэроузел, поэтому пассажиры вынуждены лететь через Москву, теряя драгоценное время, или пользоваться железнодорожным, автомобильным транспортом. Планируется ли расширение нашей внутрирегиональной маршрутной сети, чтобы связать наши районы, области прямым авиасообщением, - поинтересовался Александр Серов.



Владимир Путин согласился с тем, что проблема существует и её необходимо решать. Однако есть ряд сложностей, мешающих развитию региональных авиаперевозок.

- Экономика региональных перелетов очень слабая, приходится всё дотировать. Мы создали семь казенных предприятий, которые должны заниматься организацией внутренних межрегиональных перевозок, - ответил президент. - Они функционируют, и мы планируем расширять их деятельность на другие регионы.



Глава государства добавил, что в стране реализуется программа развития аэропортовой сети. В настоящее время в России функционируют более 230 аэропортов, и их число будет расти. Но для новых аэропортов нужна соответствующая техника. В частности, небольшие самолёты разных типов, которые летают на небольшие расстояния.

- Сейчас ведется работа по локализации производств небольших самолетов, - рассказал Путин. - Было выделено несколько десятков миллиардов рублей на программу, рассчитанную на несколько лет, по производству самолётов на современной базе в Подмосковье.