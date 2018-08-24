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Работа троллейбусного маршрута № 15 возобновлена в Ростове

Работа троллейбусного маршрута № 15 возобновлена в Ростове
Фото: https://vk.com/rostovgortrans
В Ростове, после более чем годового перерыва, возобновлена работа троллейбусного маршрута № 12.

Так, с 27 августа общественный транспорт начал ходить по маршруту Центральный Рынок –Московская – пр. Стачки – Интернациональная – Портовая – пер. Молодогвардейский – Малиновского - ГПЗ-10 – Малиновского – пр. Коммунистический – пр. Тружеников – пр. Стачки –Московская – Центральный Рынок. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».

В настоящее время на линии работают две единицы, в дальнейшем планируется увеличение количества подвижного состава. График работы маршрута с 7 утра до 19 часов.

Напомним, работа троллейбуса № 12 была приостановлена в связи с реконструкцией улицы Станиславского, путепровода на проспекте Стачки.

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