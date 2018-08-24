Работа троллейбусного маршрута № 15 возобновлена в Ростове



Фото: https://vk.com/rostovgortrans

В Ростове, после более чем годового перерыва, возобновлена работа троллейбусного маршрута № 12.



Так, с 27 августа общественный транспорт начал ходить по маршруту Центральный Рынок –Московская – пр. Стачки – Интернациональная – Портовая – пер. Молодогвардейский – Малиновского - ГПЗ-10 – Малиновского – пр. Коммунистический – пр. Тружеников – пр. Стачки –Московская – Центральный Рынок. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».



В настоящее время на линии работают две единицы, в дальнейшем планируется увеличение количества подвижного состава. График работы маршрута с 7 утра до 19 часов.



Напомним, работа троллейбуса № 12 была приостановлена в связи с реконструкцией улицы Станиславского, путепровода на проспекте Стачки.