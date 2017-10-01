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Работа общественного транспорта, идущего через Суворовский, изменится в Ростове

Работа общественного транспорта, идущего через Суворовский, изменится в Ростове
Работа общественного транспорта, идущего через Суворовский, изменится в Ростове. Мера принята в связи с многочисленными жалобами горожан. Об этом сообщает сообщество «Ростовский транспорт».

Прежде всего, изменится количество автобусов № 27, идущих по маршруту «Центральный рынок — микрорайон Суворовский». Теперь машин будет шесть в будние дни и три - в выходные.

Маршрутное такси № 10 поменяет схему движения. Теперь он будет доезжать до ГПЗ-10, и схема его движения будет выглядеть следующим образом: микрорайон Суворовский - улица Петренко - улица Сосновая - улица Вавилова - улица Зрелищная - улица Оганова - улица Таганрогская - улица Малиновского - улица Еременко - улица Зорге - проспект Коммунистический - улица Города Ле-Ман - улица 2-я Краснодарская - улица Малиновского - ГПЗ-10.

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