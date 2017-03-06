Авторизация

Регистрация
  • USD 58.26
  • EUR 61.71
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Рабочий украл из домов, где делал ремонт, 120 тыс. руб.

Рабочий украл из домов, где делал ремонт, 120 тыс. руб.

В Батайске рабочий украл из домов, где делал ремонт, 120 тыс. руб.

Из дома батайчанки пропали золотые цепочки, кольца, крестики и перстень. Всего на общую сумму около 80 тыс. руб. По подозрению в краже ювелирных изделий был задержан 23-летний местный житель, который проводил ремонтные работы в частном доме.
- Полицейские установили причастность данного гражданина еще к одной краже, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Из квартиры многоэтажного дома, расположенного на улице Воровского, он похитил электроинструменты (дрель, болгарку, ручную бетономешалку). Сумма причиненного ущерба составила более 50 тыс. руб.

Полицейские изъяли украденные инструменты и вернули их владельцу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он задержан.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!