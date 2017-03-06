Рабочий украл из домов, где делал ремонт, 120 тыс. руб.





В Батайске рабочий украл из домов, где делал ремонт, 120 тыс. руб.



Из дома батайчанки пропали золотые цепочки, кольца, крестики и перстень. Всего на общую сумму около 80 тыс. руб. По подозрению в краже ювелирных изделий был задержан 23-летний местный житель, который проводил ремонтные работы в частном доме.

- Полицейские установили причастность данного гражданина еще к одной краже, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Из квартиры многоэтажного дома, расположенного на улице Воровского, он похитил электроинструменты (дрель, болгарку, ручную бетономешалку). Сумма причиненного ущерба составила более 50 тыс. руб.



Полицейские изъяли украденные инструменты и вернули их владельцу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он задержан.



