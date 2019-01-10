Рабочая неделя на Дону начнется с мокрого снега и гололеда



В донском регионе рабочая неделя начнется с мокрого снега и гололедицы. С 14 в области ожидается комплекс метеорологический явления, а именно: дождь, снег, местами туман и налипание мокрого снега.



По информации ГУ МЧС по Ростовской области, в некоторых районах области ветер усилится до 15 метров в секунду.



Кроме того, на дорогах – гололедица. Из-за плохой погоды возможно увеличение ДТП. В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим и интервал движения.