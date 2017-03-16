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Пятилетнюю девочку, пропавшую во время прогулки с сестрой, нашли в Каменске

Пятилетнюю девочку, пропавшую во время прогулки с сестрой, нашли в Каменске

В городе Каменск-Шахтинский разыскали пропавшую 5-летнюю девочку. В полицию обратилась обеспокоенная местная жительница. Женщина рассказала, что во время прогулки со старшей сестрой пропала её маленькая дочка.

Сотрудники местного отдела полиции были ориентированы на розыск ребёнка. Приметы девочки сообщили патрулирующим нарядам полиции.
- В результате проведённых мероприятий инспекторами ДПС ребёнок был найден во дворе одного из многоквартирных домов, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время девочка передана матери.

С родителями ребенка полицейские провели профилактическую беседу, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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