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Пятилетняя девочка спела гимн Ростова

Пятилетняя девочка спела гимн Ростова
Пятилетняя девочка Алена Стурова спела гимн Ростова. Слова и музыку композиции написала ее мама Елена. Кроме того женщина, самостоятельно сняла клип на песню. По словам Елены, ее вдохновила любовь к дочке и родному городу. Об этом сообщает DonDay.ru.

Елена окончила музыкальную школу и всю жизнь занимается вокалом. Однажды она захотела спеть в дуэте со своим ребенком, но нужной песни не нашла. Поэтому женщина решила написать свою. Так появились композиции - «Мама и дочка» и «Веселинка.

Недавно Елена захотела сделать что-то интересное для жителей донской столицы. Она подумала, что у всех городов есть официальные гимны, но почему-то нет их детских версий. У нее появилась идея – создать такой гимн для Ростова-на-Дону.

- Я очень быстро придумала куплеты, однако у меня возникли сложности с припевом, - рассказала Елена. – Нужно было подобрать такие слова, которые захотел бы петь каждый. В итоге я решила сравнить любовь к городу с детской любовью к отцу. Получилось очень трогательно.

С гимном «Ростов-папа» девочка уже выступала на фестивале реки Дон. Также она исполняла свою песню на концерте в честь «Дня добрых дел». Во время каждого выступления Алена заряжает зрителей своей энергией, поэтому они всегда ей подпевают.

Девочка выигрывала международные конкурсы «Национальное достояние» и «Сокровище нации». Она не собирается останавливаться на достигнутом. Мечта Алены – представить Ростов на шоу «Голос».

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