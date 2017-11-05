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Пять мешков с запчастями к сельхозтехнике перебросили через границу в Ростовской области

Пять мешков с запчастями к сельхозтехнике перебросили через границу в Ростовской области
В Ростовской области задержали контрабандистов, перебросивших через границу партию автозапчастей.

Нарушителей задержали в посёлке Чертково на границе с Украиной в ночь с 6 на 7 ноября. Они передали пять мешков с запасными частями к сельхозтехнике. Груз забрали двое дончан, которые подъехали к границе на УАЗ «Патриот».
- Груз и транспортное средство изъяты, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ Ростовской области. - В отношении задержанных возбуждено административное дело.

Как отметили в ведомстве, за минувшую неделю пограничники пресекли три подобных попытки переброса из Украины в Россию товаров народного потребления.

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