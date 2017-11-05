Пять мешков с запчастями к сельхозтехнике перебросили через границу в Ростовской области



В Ростовской области задержали контрабандистов, перебросивших через границу партию автозапчастей.



Нарушителей задержали в посёлке Чертково на границе с Украиной в ночь с 6 на 7 ноября. Они передали пять мешков с запасными частями к сельхозтехнике. Груз забрали двое дончан, которые подъехали к границе на УАЗ «Патриот».

- Груз и транспортное средство изъяты, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ Ростовской области. - В отношении задержанных возбуждено административное дело.



Как отметили в ведомстве, за минувшую неделю пограничники пресекли три подобных попытки переброса из Украины в Россию товаров народного потребления.