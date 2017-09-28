Пять городских маршрутов начнут ездить по Ворошиловскому мосту с понедельника
Пять городских маршрутов начнут ездить по Ворошиловскому мосту с понедельника. Изменения коснутся маршрутов №31, 39, 49, 77 и 92. Со 2-го октября они вернутся к схеме движения, действовавшей до ноября 2013 года.
Автобус № 31 «Очистные сооружения – Ц. Рынок»: Очистные сооружения — улица 1-я Луговая — улица 2-я Луговая — улица 1-я Луговая — улица Пойменная — улица Шоссейная — Ворошиловский мост — проспект Ворошиловский — улица Московская — Центральный Рынок (отнесенный ОП) – улица Московская — проспект Ворошиловский — Ворошиловский мост — улица Шоссейная — улица Пойменная — улица 1-я Луговая — Очистные сооружения.
Автобус №39 «Базы отдыха – Ц. Рынок»: Базы отдыха — улица Левобережная — улица Чемордачка — улица Левобережная — Ворошиловский мост — проспект Ворошиловский — улица Московская — Центральный Рынок (отнесенный ОП) – улица Московская — проспект Ворошиловский — Ворошиловский мост — улица Левобережная — улица Чемордачка — улица Левобережная — Базы отдыха.
Маршрутка №49 «Стройгородок – ТРК «МЕГАМАГ»: Стройгородок — улица Таганрогская — улица Дачная — улица 56-й Армии — улица Вавилова — улица Шеболдаева – площадь Народного Ополчения – проспект Ленина — проспект Нагибина — проспект Ворошиловский — Южный подъезд — ТРК «МЕГАМАГ» — Южный подъезд — проспект Ворошиловский — проспект Нагибина — проспект Ленина — площадь Народного Ополчения — улица Ларина — улица Н. Данченко — улица Вавилова — улица Таганрогская – Стройгородок.
Маршрутное такси №77 «ТРК «МЕГАМАГ» - Орбитальная, 20»: ТРК «МЕГАМАГ» — Южный подъезд — проспект Ворошиловский — проспект Нагибина — переулок Ольховский — проспект Космонавтов — улица Волкова — улица Добровольского — улица Орбитальная, 20 – улица Добровольского — улица Волкова — проспект Космонавтов — улица Плиева — проспект Нагибина — проспект Ворошиловский — Южный подъезд — ТРК «МЕГАМАГ».
Маршрутное такси №92 «ЖК «Платовский» - ТРК «МЕГАМАГ»: ЖК «Платовский» — улица Теряева — улица Алябьева — улица Орская — улица Вятская — переулок Сальский — улица Казахская — улица Раздорская — улица Фурмановская — улица Плиева — проспект М. Нагибина — проспект Ворошиловский — Ворошиловский мост — Восточное шоссе — ТРК «МЕГАМАГ» – Восточное шоссе — Ворошиловский мост — проспект Ворошиловский — проспект Нагибина — улица Мартовицкого — улица Фурмановская — улица Раздорская — улица Казахская — переулок Сальский — улица Вятская — улица Орская — улица Алябьева — улица Теряева — ЖК «Платовский».