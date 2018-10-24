Пять электричек в Ростовской области на сутки изменят расписание



Фото: Nardep2016.ru

Пять электричек, курсирующих в Ростовской области, на сутки изменят расписание. Об этом сообщает пресс-служба Северо-кавказской пассажирской компании.



27 и 28 октября поезд № 6358 сообщением Глубокая – Каменоломни отправится на три минуты позже – в 16:08.

28 и 29 октября электропоезд № 6872 из Ростова в Степную будет отходить со станции Ростов-главный на четыре минуты позже обычного - в 07:54.



Электричка № 6362 Глубокая - Лихая будет отходить в 18:22.



Пригородный поезд № 6170 сообщением Усть-Донецкая - Ростов будет отходить в 05:40. Стоянка в Лесостепи продлится на 8 минут дольше обычного. Далее электричка будет двигаться с 8-минутным опозданием.



Электричка № 6162 Лихая - Ростов-на-Дону отойдёт от станции в 03:04. До станции Сулин поезд проследует согласно действующему расписанию. В Лесостепи он будет стоять на 14 минут дольше. Затем электричка будет следовать с опозданием.