Пьяный житель Ростовской области угнал машину приятеля



В Ростовской области мужчина угнал машину приятеля, с которым вместе выпивал. Инцидент произошёл в Волгодонске 4 января.



Мужчины вместе выпивали дома у одного из них. В какой-то момент хозяин квартиры заснул. Гость, воспользовавшись случаем, взял ключи от машины и уехал. Проснувшись, владелец автомобиля обнаружил пропажу и обратился в полицию.



Подозреваемого в угоне задержали в тот же день.

- Пьяный 34-летний местный житель пояснил, что взял автомобиль, чтобы покататься, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он помещен под подписку о невыезде.