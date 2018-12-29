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Пьяный житель Ростовской области угнал машину приятеля

Пьяный житель Ростовской области угнал машину приятеля
В Ростовской области мужчина угнал машину приятеля, с которым вместе выпивал. Инцидент произошёл в Волгодонске 4 января.

Мужчины вместе выпивали дома у одного из них. В какой-то момент хозяин квартиры заснул. Гость, воспользовавшись случаем, взял ключи от машины и уехал. Проснувшись, владелец автомобиля обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Подозреваемого в угоне задержали в тот же день.
- Пьяный 34-летний местный житель пояснил, что взял автомобиль, чтобы покататься, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он помещен под подписку о невыезде.

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