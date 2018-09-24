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Пьяный житель Ростова устроил дебош на борту самолёта

Пьяный житель Ростова устроил дебош на борту самолёта
Фото: Aviado.ru

Ростовчанин, прибывший из Москвы рейсом «Внуково-Платов», с борта самолёта отправился в дежурную часть полиции.

25 сентября при посадке выпивший мужчина устроил дебош в салоне самолёта. Он отказался пристегнуть ремень безопасности. Бортпроводники не смогли утихомирить хулигана, поэтому командиру воздушного судна пришлось сообщить об инциденте в полицию.

Когда самолёт приземлился, буйного пассажира уже поджидали полицейские.
- Сотрудники полиции доставили жителя Ростова в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Платов, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО. - В отношении ростовчанина составлены административные протоколы по статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте».

Мужчине грозит от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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