Пьяный житель Дона повредил «Тойоту Лэнд Крузер» знакомого





В Родионово-Несветайском районе Ростовской области пьяный мужчина повредил автомобиль знакомого.



В полицию обратился житель слободы Родионово-Несветайской. Мужчина рассказал, что поссорившийся с ним знакомый разгромил его автомобиль «Тойоту Лэнд Крузер». Товарищи отдыхали в одной компании. В какой-то момент между ними возник спор. Разозлившись, пьяный местный житель стал пинать ногами внедорожник оппонента.

- Мужчина повредил заднюю правую часть крыла, заднюю дверь и стекло иномарки, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Сумма ущерба потерпевшего составила более 40 тысяч рублей.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».