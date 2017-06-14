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Пьяный житель Дона повредил «Тойоту Лэнд Крузер» знакомого

Пьяный житель Дона повредил «Тойоту Лэнд Крузер» знакомого

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области пьяный мужчина повредил автомобиль знакомого.

В полицию обратился житель слободы Родионово-Несветайской. Мужчина рассказал, что поссорившийся с ним знакомый разгромил его автомобиль «Тойоту Лэнд Крузер». Товарищи отдыхали в одной компании. В какой-то момент между ними возник спор. Разозлившись, пьяный местный житель стал пинать ногами внедорожник оппонента.
- Мужчина повредил заднюю правую часть крыла, заднюю дверь и стекло иномарки, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Сумма ущерба потерпевшего составила более 40 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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