Пьяный ростовчанин упал в бетонное углубление под окном и просидел там несколько часов



В Ростове пьяный мужчина провалился в углубление цокольного этажа. В двухметровой ловушке ростовчанин провел несколько часов.



ЧП произошло вечером 16 января на улице Комсомольской 1/1. Житель Ростова упал в бетонную выемку и самостоятельно выбраться из западни не смог. Он несколько часов звал на помощь, пока крики не услышали жильцы соседнего дома и вызвали спасателей.

- В результате происшествия мужчина не пострадал, - рассказали в пресс-службе Управления ГО и ЧС Ростова. - С помощью спецоборудования спасатели в течение 15 минут достали мужчину из ловушки.



На место прибыла бригада скорой помощи. Однако услуги медиков ростовчанину не понадобились.