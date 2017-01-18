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Пьяный ростовчанин упал в бетонное углубление под окном и просидел там несколько часов

Пьяный ростовчанин упал в бетонное углубление под окном и просидел там несколько часов
В Ростове пьяный мужчина провалился в углубление цокольного этажа. В двухметровой ловушке ростовчанин провел несколько часов.

ЧП произошло вечером 16 января на улице Комсомольской 1/1. Житель Ростова упал в бетонную выемку и самостоятельно выбраться из западни не смог. Он несколько часов звал на помощь, пока крики не услышали жильцы соседнего дома и вызвали спасателей.
- В результате происшествия мужчина не пострадал, - рассказали в пресс-службе Управления ГО и ЧС Ростова. - С помощью спецоборудования спасатели в течение 15 минут достали мужчину из ловушки.

На место прибыла бригада скорой помощи. Однако услуги медиков ростовчанину не понадобились.

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