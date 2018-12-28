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Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолёта Москва – Ростов

Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолёта Москва – Ростов
Пьяный житель Ростовской области устроил дебош на борту самолета. Пассажир летел рейсом Москва – Ростов-на-Дону.

Во время полёта мужчина курил и ругался матом, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание.
- В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Платов поступила информация о том, что экипажу самолета требуется помощь полицейских, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Когда самолёт приземлился в Платове, буйного пассажира уже ждали полицейские. Мужчину доставили в отдел. В отношении него составили протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ему грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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