Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолёта Москва – Ростов



Пьяный житель Ростовской области устроил дебош на борту самолета. Пассажир летел рейсом Москва – Ростов-на-Дону.



Во время полёта мужчина курил и ругался матом, а затем ударил бортпроводника, который сделал ему замечание.

- В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Платов поступила информация о том, что экипажу самолета требуется помощь полицейских, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Когда самолёт приземлился в Платове, буйного пассажира уже ждали полицейские. Мужчину доставили в отдел. В отношении него составили протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Ему грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.