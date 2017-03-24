Пьяный пассажир электрички ударил ногой по голове полицейского в Ростовской области





В Ростовской области пьяный пассажир электрички «Успенская - Таганрог пригородный» ударил полицейского.



Выпивший мужчина ехал в вагоне № 11 электропоезда № 6305. Сотрудники патрульно-постовой службы Таганрогского линейного отдела на транспорте обратили внимание на его состояние. В отношении пассажира они составили протокол по административной статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Во время оформления документа 48-летний пассажир повёл себя неадекватно. Дончанин ударил одного из сотрудников ногой по голове. Полицейские скрутили дебошира и доставили его в дежурную часть.

- По факту применение насилия в отношении сотрудников транспортной полиции возбуждено уголовное дело, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



В Южном СУТ добавили, что по уголовному делу допрошен подозреваемый и потерпевший, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.