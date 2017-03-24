Авторизация

Регистрация
  • USD 57.42
  • EUR 61.86
Новости

Общество

0

Пьяный пассажир электрички ударил ногой по голове полицейского в Ростовской области

Пьяный пассажир электрички ударил ногой по голове полицейского в Ростовской области

В Ростовской области пьяный пассажир электрички «Успенская - Таганрог пригородный» ударил полицейского.

Выпивший мужчина ехал в вагоне № 11 электропоезда № 6305. Сотрудники патрульно-постовой службы Таганрогского линейного отдела на транспорте обратили внимание на его состояние. В отношении пассажира они составили протокол по административной статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Во время оформления документа 48-летний пассажир повёл себя неадекватно. Дончанин ударил одного из сотрудников ногой по голове. Полицейские скрутили дебошира и доставили его в дежурную часть.
- По факту применение насилия в отношении сотрудников транспортной полиции возбуждено уголовное дело, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В Южном СУТ добавили, что по уголовному делу допрошен подозреваемый и потерпевший, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!