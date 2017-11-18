Пьяного ростовчанина сняли с крыши дома в Саратове



Пьяного ростовчанина сняли с крыши дома в Саратове. Инцидент произошел днем 19 ноября на улице Сакко и Ванцетти.



По словам очевидцев, мужчина лежал на крыше двухэтажного здания. Местные жители подумали, что ему стало плохо и вызвали спасателей. Прибывшим на место специалистам мужчина рассказал, что выпивал алкоголь и просто отдыхал на крыше.



Сотрудники МЧС, несмотря на отказ жителя Ростова добровольно спуститься, доставили его на землю с помощью альпинистского снаряжения.



Помощь медиков мужчине не понадобилась. Нарушителя порядка передали сотрудникам полиции.