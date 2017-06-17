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Пьяная девушка за рулём легковушки перевозила ребёнка в Ростове

Пьяная девушка за рулём легковушки перевозила ребёнка в Ростове

В Ростове сотрудники ГИБДД задержали пьяную женщину, перевозившую в автомобиле ребёнка.

В ходе несения службы в Железнодорожном районе Ростова внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «Лада Калина». Водитель ВАЗа создавал аварийную обстановку на дороге. За рулем машины находилась пьяная 29-летняя девушка. У автоледи была невнятная речь, сильный запах алкоголя, а при ходьбе её шатало из стороны в сторону.
- В автомобиле, в детском удерживающем устройстве, находилась несовершеннолетняя девочка, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - За отказ от прохождения медицинского освидетельствования в отношении женщины-водителя был составлен административный протокол.

Ростовчанке грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на полтора или два года.

Женщину доставили в отдел полиции, а машину на штрафстоянку. Ребёнка забрал отец.

В ведомстве отметили, что с начала 2017 года в Ростове с участием пьяных водителей произошло 25 ДТП, в которых 1 человек погиб и 42 были ранены.

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