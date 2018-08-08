Путешествие в мир кукол: в Ростове открылась авторская выставка игрушек



В Ростовском музее изобразительных искусств открылась выставка «Путешествие в мир кукол». Высота самой маленькой куклы - всего два сантиметра.



В огромной коллекции московского искусствоведа Марины Политовой - более сотни кукол разных размеров, из различного материала, привезенных и из разных уголков мира. Посетители выставки могут увидеть пластмассовые, резиновые, фарфоровые и даже деревянные игрушки.



Выставка проходит в четырех локациях. В первом зале - малотиражные куклы. Младший научный сотрудник музея Анастасия Вакар показывает куклу Ванессу, с нее-то и началось увлечение автора коллекции. Ее подарили Марине, когда ей было 13 лет.

— Малотиражные куклы — это те, которых выпустили тиражом от 500 до нескольких тысяч экземпляров. Может показаться, что это не так уж и мало. Но представьте: всего 500 кукол - во всем мире, — рассказывает Анастасия.







Следующий экспонат — большая кукла Лидия с фарфоровой головой. Она примечательна своими размерами. Ее рост - как у подростка 15 лет. Обычно фарфоровые куклы не делают такими большими.



За авторскими куклами Марина Политова буквально гонялась по городам и странам. Например, куклы Натальи Власовой можно было приобрести только в одном месте — на Старом Арбате в Москве. Коллекция Власовой не оставит равнодушным любителей истории и литературы. Для выставки Марина Политова приобрела княгиню Ольгу и чеховскую даму с собачкой ее авторства. Все наряды проработаны до мельчайших деталей.



В другом зале стенд составлен из совершенно разных кукол, совсем не похожих друг на друга. Например, с Барби соседствует кукла из ниток. Такие помогали мирить супругов. Когда муж с женой ссорились, считалось, что кукла выметала ссору из избы.



Еще одна часть экспозиции состоит из кукол и игрушек советского детства. Она точно вызовет ностальгические чувства у посетителей выставки и окунет в беззаботное детство.



В коллекции Марины Политовой есть много пупсов, с которыми любили нянчиться девочки.

— Самый необычный — пупс из Германии 20-х годов. Каждая его деталь подписана, на ней указано название части тела, — рассказывает экскурсовод. — Но нас это не удивляет, так как в Советском Союзе при производстве пупсов использовали анатомическую форму младенцев, чтобы с малых лет подготавливать девочку к материнству.







Здесь же можно увидеть коляски для куколок и старого доброго мишку времен ГДР.



В третьем зале можно увидеть антикварных кукол 19 века. Экспонаты «приехали» из различных стран — Германии, Франции, США, Японии. На одном из стендов японская кукла держит на руках китайскую поменьше. Оригинальные аутентичные наряды игрушек до наших дней, к сожалению, не дошли.



В финальном разделе выставки — авторские куклы. Это уникальные экспонаты, созданные в единственном или в нескольких экземплярах. Зрителей встречают две большие куклы, которые использовались для украшения витрин во Франции для привлечения внимания.

— Началом авторской куклы можно называть знаменитую куклу Пандору. Она появилась во Франции в 17 веке и служила своеобразным журналом мод. Пандору наряжали в современные наряды, распространяли по всем городам и показывали модницам, чтобы они были в курсе последних новинок. Обычно такая кукла с собой «возила» огромный чемодан с нарядами, — рассказывает Анастасия.







Завершают коллекцию традиционные образы для любой коллекции кукол — кукловод и кукольный мастер.



Некоторые экспонаты могут напомнить участникам выставки любимых актеров и героев фильмов и мультиков. Как рассказала Анастасия, с куклой Киса Воробьянинов связано много историй. Очень долго она преследовала ее. Марина постоянно видела куклу на различных выставках, но у нее никак не получалось ее приобрести. И вот она теперь появилась на полке коллекционера.



И наконец куклы в человеческий рост, сделанные из скульптурного текстиля, — Чарли Чаплин и Фаина Раневская сидят на стуле и приветствуют зрителей. Рост Чарли Чаплина, кстати, реальный - 1,65 см.



Нельзя обойти вниманием необычные авторские куклы. Груша - реалистичный младенец, кукла размером два сантиметра — самая миниатюрная в коллекции. Мишку для поцелуев, вопреки названию, никто не целовал. Когда-то мужчина заказал игрушку, чтобы гости поменьше тискали и целовали его сына. Вместо ребенка он хотел подсовывать мишку для поцелуев.



Выставка проработает до конца лета в Ростовском областном музее изобразительных искусств на Чехова.



