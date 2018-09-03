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Прямые рейсы из Ростова в Китай запустят в конце сентября

Прямые рейсы из Ростова в Китай запустят в конце сентября

В сентябре аэропорт Платов расширит маршрутную сеть по восьми направлениям, в том числе впервые появится прямое регулярное сообщение с Китаем.

Первый рейс из ростовского аэропорта на китайский остров Хайкоу отправится 22 сентября. Затем рейсы будут выполняться еженедельно, по понедельникам, на самолетах Boing 772.

Как сообщалось ранее, также в сентябре открываются четыре внутрироссийских направления. С 6 сентября из Ростова самолёты начнут летать в Волгоград, с 13-го числа – в Нижнекамск, с 16 сентября – в Минеральные Воды и с 18-го - в Грозный. С 17 сентября из аэропорта Платов запустят прямые регулярные рейсы в Воронеж и Астрахань, с 21 сентября станут доступны перелеты в Ставрополь.

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