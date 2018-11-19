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Прямые авиарейсы откроют из Ростова в Ташкент

Прямые авиарейсы откроют из Ростова в Ташкент
Компания «Уральские авиалинии» запустит самолёты из Ростова-на-Дону в Ташкент (Узбекистан). Рейсы откроют 11 декабря.

Как сообщает «Ростов-транспорт», самолёты будут летать один раз в неделю, по вторникам. Вылет из донской столицы планируется в 15:20, прибытие в Ташкент - в 20:40 по местному времени. Обратный самолёт будет отправляться в 12:00 по местному времени и прилетать в Ростов в 13:55 по московскому.

На сегодняшний день самый дешёвый билет стоит 10 307 рублей, включая багаж.

Сейчас на этом маршруте есть самолёты, летающие только с пересадками в Москве и Сочи.

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