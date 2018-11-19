Прямые авиарейсы откроют из Ростова в Ташкент



Компания «Уральские авиалинии» запустит самолёты из Ростова-на-Дону в Ташкент (Узбекистан). Рейсы откроют 11 декабря.



Как сообщает «Ростов-транспорт», самолёты будут летать один раз в неделю, по вторникам. Вылет из донской столицы планируется в 15:20, прибытие в Ташкент - в 20:40 по местному времени. Обратный самолёт будет отправляться в 12:00 по местному времени и прилетать в Ростов в 13:55 по московскому.



На сегодняшний день самый дешёвый билет стоит 10 307 рублей, включая багаж.



Сейчас на этом маршруте есть самолёты, летающие только с пересадками в Москве и Сочи.