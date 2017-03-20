Пруд и дорогу на Можайской улице Ростова залило водой из канализации: видео





Пруд и дорогу на Можайской улице Ростова залило водой из канализации. На это 22 марта пожаловалась местные жители.

- По адресу Можайская 38\1 база «Союз-98» постоянно сливает канализацию в пруд,- рассказала Rostov.ru местная жительница Елена Данченко. - С обратной стороны базы выходит огромная труба! Этот пруд сообщается с двумя водоемами побольше во 2-м поселке Орджоникидзе. Кроме того, базе принадлежит канализация, которая идет к дому № 38. Она систематически засоряется, и все нечистоты тоже текут туда же.



Местные жители уже успели пожаловаться в администрацию Первомайского района, «Водоканал» и ЖЭУ. Но все без толку: в администрации сказали, что за канализацию отвечает база «Союз-98», в «Водоканале»- что приняли заявку, а в ЖЭУ говорят, что они тоже обратились в администрацию Первомайского района.



По словам ростовчанки, похожие ситуации случались и раньше. Зимой канализацию починили только после месяца постоянных жалоб горожан. Кроме того, «Союз-98» планируют расшириться, строится большой торговый центр. Из-за этого люди опасаются, что скоро зловонные потоки будут идти в несколько раз сильнее.



Ранее в Ростове затопило водой из канализации подвал четырехэтажки на проспекте 40-летния Победы.



