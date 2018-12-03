Провальная пятилетка: губернатору Ставропольского края пришлось отвечать на неприятные вопросы



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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, занимающий этот пост уже пять лет, ответил на вопросы журналистов в Москве. В ходе пресс-конференции представителей СМИ интересовали проблемные моменты, накопившиеся за годы руководства нынешнего главы региона.



Выборы нового губернатора на Ставрополье должны пройти в сентябре 2019 года. К этому событию Владимиров подходит с крайне низким рейтингом. Причин недовольства у местного населения политикой главы региона несколько. Во-первых, это точечная застройка. Ставропольцы не раз жаловались на то, что из одного клочка земли застройщики пытаются выжать максимум. В Кисловодске горожане даже выходили на митинг против застройки центра. Несмотря на возмущения населения, все пять лет правления Владимирова многоэтажки продолжали расти, словно грибы после дождя. Отсюда масштабные вырубки зелёных насаждений. Хаос в строительной отрасли Владимиров объяснил градостроительным планом. А в оправдание вырубки деревьев заявил, что высаживаются новые. Однако большинство из них не приживается и погибает.



Следующей претензией к главе был беспорядок в сфере ЖКХ. Жители нескольких городов накануне зимы едва не остались без тепла из-за долгов теплоснабжающих организаций.



Журналисты также попросили Владимирова прокомментировать скандалы вокруг высокопоставленных чиновников края. По информации СМИ, ключевые посты занимают люди с неоднозначной репутацией, не исключается даже криминальное прошлое.



Но все претензии губернатор адресовал правоохранительным органам.

«Это должны решать органы правопорядка. А эти высказывания в СМИ - непроверенные горячие факты, которые просто хочется показать», - ответил Владимиров.



Добавим, что бывшего полпреда губернатора Сергея Батынюка обвиняют в мошенничестве.



Кроме того, Владимирова попросили ответить на вопрос о восточных районах края, откуда уезжает местное население из-за межнациональных разногласий. Глава рассказал о программе, которая поможет решить проблему. Однако жители Ставрополья уже не верят ни в какие обещания. Край находится в глубоком системном кризисе последние несколько лет.

Почему ни одна из названных проблем не решалась на протяжении этого времени, нынешнему губернатору вряд ли удастся объяснить.