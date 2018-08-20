Противотанковую пушку времен ВОВ нашли при раскопках в Ростовской области



В Ростовской области при раскопках поисковики нашли 45-миллиметровую пушку времен Великой Отечественной войны. Об

этом 22 августа рассказали в объединении «Миус-фронт».



На линии боев в районе села Берестово поисковики нашли разбитое 45-миллиметровое противотанковое орудие. В 1941-м примерно в этом месте держали оборону курсанты из Ростовского артиллерийского училища. Почти все они погибли в том бою, столкнувшись с превосходящими их по численности частями первой танковой армии Клейста.



Ствол «сорокопятки», как ее в народе называют «Прощай, Родина», был искорежен прямым попаданием вражеского снаряда.



- Сейчас поисковики в рамках «Вахты памяти» ведут работы на месте боя героев-курсантов, - сообщили в объединении. - Части найденного легендарного орудия будут переданы в народный музей Великой Отечественной войны, который сейчас строится на Самбекских высотах.