Противоречащие друг другу дорожные знаки установили в центре Ростова





Противоречащие друг другу дорожные знаки установили в центре Ростова. На проспекте Буденновском в районе Дома офицеров ростовчане заметили установленные в метре друг от друга знаки «Парковка» и «Остановка общественного транспорта».

«Дорожные знаки противоречат друг другу, а в кармане то ли остановки, то ли парковки припарковался столб», - написал ростовчанин.



Отметим, что согласно ПДД, останавливаться нa aвтoбуcныx ocтaнoвкax зaпpeщeнo. Правило распространяется, как на территорию caмoгo кapмaнa для ocтaнoвки aвтoбуcoв, тaк и вceй зoны длиной 15 мeтpoв дo кapмaнa и 15 – пocлe.



Кроме того, столб ЛЭП, на котором расположены дорожные знаки, находится в центре парковочного кармана или остановки транспорта, смотря какому знаку доверять. Если бы не опора, в парковочном кармане вполне могла бы поместиться еще одна машина.