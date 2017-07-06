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Противоречащие друг другу дорожные знаки установили в центре Ростова

Противоречащие друг другу дорожные знаки установили в центре Ростова

Противоречащие друг другу дорожные знаки установили в центре Ростова. На проспекте Буденновском в районе Дома офицеров ростовчане заметили установленные в метре друг от друга знаки «Парковка» и «Остановка общественного транспорта».
«Дорожные знаки противоречат друг другу, а в кармане то ли остановки, то ли парковки припарковался столб», - написал ростовчанин.

Отметим, что согласно ПДД, останавливаться нa aвтoбуcныx ocтaнoвкax зaпpeщeнo. Правило распространяется, как на территорию caмoгo кapмaнa для ocтaнoвки aвтoбуcoв, тaк и вceй зoны длиной 15 мeтpoв дo кapмaнa и 15 – пocлe.

Кроме того, столб ЛЭП, на котором расположены дорожные знаки, находится в центре парковочного кармана или остановки транспорта, смотря какому знаку доверять. Если бы не опора, в парковочном кармане вполне могла бы поместиться еще одна машина.

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