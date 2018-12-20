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Прославившийся в Ростове бразильский болельщик приехал в Россию

Прославившийся в Ростове бразильский болельщик приехал в Россию
В Россию приехал из Бразилии известный болельщик Томер Савойя. Об этом он лично сообщил на своей странице в Инстаграм.

Блогер и журналист, ставший мемом после того, как на всю страну прокричал «Россия, ..., братан!», снова приехал в Россию. Его не напугал ни холод московский, ни простуженность.

- Я могу только поблагодарить за все, что вы сделали для меня, - отметил в Инстаграм Томер. - Я очень рад быть здесь. Я повторяю со всей уверенностью : Россия ax****!

Во время своего визита Савойя встретился с популярными звездами шоу-бизнеса. В частности, с Киркоровым Томер спел его песню «Цвет настроения синий».

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