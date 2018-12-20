Прославившийся в Ростове бразильский болельщик приехал в Россию



В Россию приехал из Бразилии известный болельщик Томер Савойя. Об этом он лично сообщил на своей странице в Инстаграм.



Блогер и журналист, ставший мемом после того, как на всю страну прокричал «Россия, ..., братан!», снова приехал в Россию. Его не напугал ни холод московский, ни простуженность.



- Я могу только поблагодарить за все, что вы сделали для меня, - отметил в Инстаграм Томер. - Я очень рад быть здесь. Я повторяю со всей уверенностью : Россия ax****!



Во время своего визита Савойя встретился с популярными звездами шоу-бизнеса. В частности, с Киркоровым Томер спел его песню «Цвет настроения синий».