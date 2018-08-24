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Прорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортаж

Прорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортаж
В Ростовской области в воскресенье, 26 августа, прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте. На глазах тысяч зрителей с большой реалистичностью были воссозданы события более чем 70-летней давности.

Прорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортаж

В мероприятии приняли участие более 200 реконструкторов из разных городов страны.

Прорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортаж

На поле, где в августе 43-го шли ожесточённые бои, были воссозданы действия военнослужащих 671-го стрелкового полка 221-й стрелковой дивизии и 79-го отдельного штурмового батальона 44-й армии Южного фронта при прорыве глубокоэшелонированной системы обороны немецко-фашистских войск.

Прорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортаж

Накануне на месте реконструкции возвели полевые сооружения линии обороны, узлы заграждений, ДОТы и ДЗОТы, полевой госпиталь.

Прорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортаж

В реконструкции было использовано более 10 единиц техники.

Прорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортаж

Во время атаки Красной армией на немецкие позиции зрители увидели работу советского военного госпиталя. Кроме того, отдельно советские и немецкие госпитали в годы войны были представлены на интерактивных площадках.

Прорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортаж

Особенно зрелищным мероприятие сделало использование пиротехники. На поле было произведено порядка 60 взрывов разной мощности.

Прорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортаж

Реконструкция проходила в Матвеево-Курганском районе у балки Туркова в одном километре восточнее села Рясное. Именно в этих местах во время войны погибли тысячи солдат, защищая Донской край от фашистов.

Прорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортажПрорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортажПрорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортажПрорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортажПрорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортажПрорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортажПрорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортажПрорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортажПрорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортажПрорыв на Миус-фронте: на Дону прошла масштабная реконструкция боёв на Южном фронте: фоторепортажПрорыв на Миус-фронте: на Дону 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