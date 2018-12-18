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Пропавшую в Ростове пенсионерку нашли живой

Пропавшую в Ростове пенсионерку нашли живой
В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую пенсионерку. 65-летняя Ольга Литвин нашлась спустя сутки после исчезновения.

Как ранее сообщал Rostov.ru, 18 декабря Ольга бесследно пропала. Ее родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы разместили ориентировки с просьбой найти женщину.

Днем 19 декабря появилась информация, что похожая женщина найдена в одном из медучреждений города. Туда отправились родные и забралии разыскиваемую.

Сейчас она доме, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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