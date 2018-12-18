Пропавшую в Ростове пенсионерку нашли живой



В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую пенсионерку. 65-летняя Ольга Литвин нашлась спустя сутки после исчезновения.



Как ранее сообщал Rostov.ru, 18 декабря Ольга бесследно пропала. Ее родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы разместили ориентировки с просьбой найти женщину.



Днем 19 декабря появилась информация, что похожая женщина найдена в одном из медучреждений города. Туда отправились родные и забралии разыскиваемую.



Сейчас она доме, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.