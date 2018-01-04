Пропавшую в Ростове 8-летнюю школьницу нашли у подружки в соседнем подъезде



Пропавшую в Ростове 8-летнюю школьницу нашли в соседнем подъезде. Вероника П. решила без разрешения родителей зайти в гости к подружке.



Утром 10 января девочка отправилась в школу № 110, однако домой так и не пришла. Перепуганные родственники искали ребенка самостоятельно, сообщив о случившемся в соцсети. Около 20:30 девочку нашли, она сидела дома у подружки в соседнем подъезде.



Сейчас Вероника - в кругу семьи, с ней все в порядке.