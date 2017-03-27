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Пропавшую сутки назад 14-летнюю девочку ищут в Ростовской области

Пропавшую сутки назад 14-летнюю девочку ищут в Ростовской области

В Ростовской области разыскивается пропавшая 14-летняя девочка. Алина Быцутина ушла из своего дома в Чертковском районе 28 марта около 5 часов утра. Больше суток о том, где находится подросток ничего неизвестно.

Обеспокоенные родители школьницы обратились в полицию. В донском главке МВД сообщили приметы пропавшей. На вид ей 14-15 лет, рост 150-152 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, ярко-рыжие волосы ниже плеч.
- В день исчезновения она была одета в ярко-голубую куртку с белым меховым воротником, черные брюки и белые кроссовки, - добавили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Всех, кому что-то известно о том, где находится Алина Быцутина или видел её, просят сообщить по телефонам: 8(863) 87-2-10-02, 8-988-259-12-17 или 02.

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