Пропавшую ростовчанку спустя пять дней нашли в Краснодарском крае



Жительницу Ростова, пропавшую 14 ноября, нашли в Краснодарском крае.



Виктория Семёнова ушла из дома на проспекте Шолохова и не вернулась. Родственники разыскивали девушку пять суток, пока 19 ноября им не сообщили о том, что она нашлась.



- Какой-то парень позвонил мне и сказал, что Викторию обнаружили в районе Тимашевска, - рассказала Наталья Семёнова, мама пропавшей. - Поговорить с дочерью он мне не дал, потому что был очень занят.



Пока остаётся неизвестным, каким образом Виктория оказалась в Краснодарском крае и при каких обстоятельствах её нашли.