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Пропавшую ростовчанку спустя пять дней нашли в Краснодарском крае

Пропавшую ростовчанку спустя пять дней нашли в Краснодарском крае
Жительницу Ростова, пропавшую 14 ноября, нашли в Краснодарском крае.

Виктория Семёнова ушла из дома на проспекте Шолохова и не вернулась. Родственники разыскивали девушку пять суток, пока 19 ноября им не сообщили о том, что она нашлась.

- Какой-то парень позвонил мне и сказал, что Викторию обнаружили в районе Тимашевска, - рассказала Наталья Семёнова, мама пропавшей. - Поговорить с дочерью он мне не дал, потому что был очень занят.

Пока остаётся неизвестным, каким образом Виктория оказалась в Краснодарском крае и при каких обстоятельствах её нашли.

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