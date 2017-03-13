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Пропавшую пенсионерку разыскивают в Ростовской области

Пропавшую пенсионерку разыскивают в Ростовской области

Пропавшую пенсионерку разыскивают в Ростовской области. 64-летняя женщина исчезла в Аксае. 13 марта Надежда Харченко ушла из дома и до сих пор не вернулась.
- Пропавшей на вид 60-65 лет, рост примерно 165 см,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Телосложение у нее среднее, волосы прямые и седые, лицо овальное.

Из особых примет у женщины есть шрам от ожога на правой руке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пенсионерки, просят позвонить по телефонам 8 (863-50) 5-40-49 или 02.

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