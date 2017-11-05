Пропавшую 18-летнюю девушку из Новошахтинска видели в центре Ростова просившей мелочь



Пропавшую 18-летнюю девушку из Новошахтинска видели в центре Ростова. По словам ростовчан, вместе с подругой Екатерина Десятникова просила у прохожих деньги на проезд.



Девушку заметили днем 7 ноября на улице Пушкинской. Ранее очевидцы сообщали, что видели её в районе Военведа, она ехала в автобусе в направлении ГПЗ-10.



Напомним, что Екатерина Десятникова пропала 26 октября. Она должна была поехать в колледж в Гуково, но в учебном заведении так и не появилась.



Родственники девушки сообщили её приметы: невысокого роста, у неё рыжие волосы, голубые глаза. В день исчезновения на ней была тёмно-зелёная куртка с голубым шарфом и тёмные джинсы.



Особой приметой Екатерины является то, что она шепчет во время разговора. У неё в горле - трубка, ей трудно дышать. Студентка нуждается в постоянном приёме лекарств. Любое заболевание или пропуск приёма медикаментов может подорвать хрупкое здоровье девушки.



Всех, кто видел или знает, где может находиться Екатерина Десятникова, просят позвонить по номеру: 8-950-852-98-84.