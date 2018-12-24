Пропавший в Ростове пенсионер вернулся домой



В Ростове-на-Дону нашли живым пропавшего без вести пенсионера. На поиски 78-летнего Афанасия Астахова ушло около суток.



Мужчина ушёл из дома около трёх часов ночи 25 декабря. Родственники сразу бросились на поиски, потому что он не ориентируется с пространстве.



Как рассказали родные пенсионера, его обнаружили сотрудники полиции. Афанасий находился на улице Нозадзе. Правоохранители отвезли его в участок, откуда его забрали члены семьи. Сейчас мужчина уже находится дома, его жизни и здоровью ничто не угрожает.